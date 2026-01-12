NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen

Cintas Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,178 Cintas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 193,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,55 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 127,55 Prozent vermehrt.
Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
