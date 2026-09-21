Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Langfristige Performance
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Cintas-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cintas-Anteile bei 98,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,017 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 18.09.2026 201,01 USD wert, da der Schlussstand 197,64 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 101,01 Prozent.
Cintas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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