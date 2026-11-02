NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cintas-Einstiegs gewesen.

Am 02.11.2025 wurde die Cintas-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 183,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,546 Cintas-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,94 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 30.10.2026 auf 219,82 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 19,94 Prozent gleich.

Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at