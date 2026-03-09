Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lukrativer Cintas-Einstieg?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cintas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.03.2021 wurden Cintas-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 115,660 Cintas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 203,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 549,62 USD wert. Mit einer Performance von +135,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Cintas zuletzt 81,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
Analysen zu Cintas Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|172,50
|-1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.