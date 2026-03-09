NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cintas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cintas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.03.2021 wurden Cintas-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 115,660 Cintas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 203,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 549,62 USD wert. Mit einer Performance von +135,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Cintas zuletzt 81,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at