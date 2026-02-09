Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cintas-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cintas-Papiers betrug an diesem Tag 87,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cintas-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,450 Cintas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 195,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 242,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124,27 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 78,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|163,95
|-1,03%
