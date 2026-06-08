Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Langfristige Anlage 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cintas-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cintas-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cintas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,204 Cintas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cintas-Papiers auf 179,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 756,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 656,07 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 72,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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