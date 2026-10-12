Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Cintas-Investition im Blick 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cintas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.10.2023 wurde die Cintas-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cintas-Papier bei 128,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,777 Cintas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,21 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 09.10.2026 auf 202,41 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 157,21 USD, was einer positiven Performance von 57,21 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 80,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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