Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lukratives Cintas-Investment?
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13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cintas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Cintas-Anteile betrug an diesem Tag 22,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,155 Cintas-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (174,93 USD), wäre das Investment nun 7 724,03 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 7 724,03 USD, was einer positiven Performance von 672,40 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Cintas bezifferte sich zuletzt auf 70,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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