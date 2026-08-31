Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Cintas-Performance im Blick 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cintas-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cintas-Papier bei 29,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,404 Cintas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cintas-Papiers auf 204,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 695,02 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 695,02 USD entspricht einer Performance von +595,02 Prozent.

Cintas war somit zuletzt am Markt 81,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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