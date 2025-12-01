Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Frühe Investition
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cintas-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 225,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,429 Cintas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 823,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 186,02 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 17,61 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 74,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
