Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Cintas-Anlage unter der Lupe
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 10 Jahren verdient
Das Cintas-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 22,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,453 Cintas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 865,10 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 13.03.2026 auf 194,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 765,10 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Cintas zuletzt 78,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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