NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cintas-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cintas-Aktie statt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 26,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 376,223 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 76 986,46 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 31.07.2026 auf 204,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +669,86 Prozent.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 81,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at