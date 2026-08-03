Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lohnendes Cintas-Investment?
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cintas-Aktie statt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 26,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 376,223 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 76 986,46 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 31.07.2026 auf 204,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +669,86 Prozent.
Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 81,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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