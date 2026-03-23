NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cintas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Cintas eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Cintas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 191,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,231 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 179,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 938,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,19 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 72,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at