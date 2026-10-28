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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Auszahlung 28.10.2026 16:36:22

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: Über diese Dividende können sich Cintas-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: Über diese Dividende können sich Cintas-Anleger freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Cintas Aktionäre eine Dividende.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cintas am 27.10.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 1,80 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 15,38 Prozent angehoben. 701,49 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 14,69 Prozent.

Cintas- Dividendenrenditeanpassung

Via NASDAQ beendete der Cintas-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 214,80 USD. Für das Jahr 2026 weist der Cintas-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,69 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Cintas-Aktienkurs via NASDAQ 101,66 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 105,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Cintas-Dividendenvorhersage

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,94 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,90 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Cintas

Cintas ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 85,407 Mrd. USD. Das Cintas-KGV beträgt aktuell 34,89. Der Umsatz von Cintas betrug in 2026 11,265 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 4,91 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,ESB Professional / Shutterstock.com

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