Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Investment
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.05.2023 wurde das Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 79,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,258 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cirrus Logic-Anteile wären am 05.05.2026 215,47 USD wert, da der Schlussstand 171,22 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115,47 Prozent erhöht.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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