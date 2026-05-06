NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cirrus Logic-Aktien gewesen.

Am 06.05.2023 wurde das Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 79,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,258 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cirrus Logic-Anteile wären am 05.05.2026 215,47 USD wert, da der Schlussstand 171,22 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115,47 Prozent erhöht.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at