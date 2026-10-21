NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cirrus Logic-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,476 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 110,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic belief sich zuletzt auf 5,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at