NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cirrus Logic-Papier an diesem Tag bei 118,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investierten, hätten nun 8,422 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (122,21 USD), wäre die Investition nun 1 029,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,92 Prozent vermehrt.

Cirrus Logic war somit zuletzt am Markt 5,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at