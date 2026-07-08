Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Performance unter der Lupe 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.07.2021 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,196 Cirrus Logic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,32 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 07.07.2026 auf 146,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,32 Prozent vermehrt.

Cirrus Logic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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