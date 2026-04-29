NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cirrus Logic-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,895 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 371,46 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 28.04.2026 auf 162,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,71 Prozent gesteigert.

Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at