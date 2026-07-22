NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag bei 104,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 139,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 365,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at