Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Investition im Blick
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag bei 104,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 139,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 365,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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