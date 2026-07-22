Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Cirrus Logic-Investition im Blick 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag bei 104,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 139,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 365,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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