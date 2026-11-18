Wer vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cirrus Logic-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Cirrus Logic-Papier letztlich bei 75,62 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 13,224 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1 534,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,01 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,41 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Cirrus Logic zuletzt 5,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at