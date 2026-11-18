Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Anlage im Blick
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cirrus Logic-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Cirrus Logic-Papier letztlich bei 75,62 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 13,224 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1 534,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,01 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,41 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Cirrus Logic zuletzt 5,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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