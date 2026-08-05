Cirrus Logic Aktie

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WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Performance unter der Lupe 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cirrus Logic-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,582 Cirrus Logic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 133,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 680,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,08 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich zuletzt auf 6,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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