Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Investmentbeispiel
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen
Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,364 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 1 939,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +93,92 Prozent.
Am Markt war Cirrus Logic jüngst 6,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Cirrus Logic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25