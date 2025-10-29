NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,364 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 1 939,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +93,92 Prozent.

Am Markt war Cirrus Logic jüngst 6,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at