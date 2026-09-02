Cirrus Logic Aktie

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WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Lohnende Cirrus Logic-Anlage? 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cirrus Logic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84,17 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,807 Cirrus Logic-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 109,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 958,30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,58 Prozent angezogen.

Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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