Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Anlage
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren verdient
Am 24.11.2021 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 123,381 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 277,61 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 24.11.2026 auf 115,72 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 42,78 Prozent gleich.
Cirrus Logic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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