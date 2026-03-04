NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in City eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 116,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das City-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,749 City-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 394,44 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 03.03.2026 auf 121,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,94 Prozent vermehrt.

Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at