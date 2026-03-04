City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lukrative City-Investition?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 116,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das City-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,749 City-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 394,44 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 03.03.2026 auf 121,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,94 Prozent vermehrt.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|City Holding Co.
|121,40
|0,14%