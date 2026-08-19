City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Profitable City-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der City-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 123,39 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81,044 City-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 850,23 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 18.08.2026 auf 146,22 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,50 Prozent erhöht.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 2,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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