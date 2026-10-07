City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

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Langfristige Performance 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen City-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades City-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der City-Anteile betrug an diesem Tag 50,07 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,997 City-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 282,74 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 06.10.2026 auf 141,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 182,74 Prozent zugenommen.

Am Markt war City jüngst 1,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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