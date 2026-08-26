City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Anlage unter der Lupe
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2023 wurden City-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 91,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,098 City-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 144,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,67 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 158,67 USD entspricht einer Performance von +58,67 Prozent.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 2,03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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