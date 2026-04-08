NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die City-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,250 City-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 124,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 400,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,05 Prozent angezogen.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at