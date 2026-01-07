NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.01.2025 wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,858 City-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,30 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 06.01.2026 auf 121,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at