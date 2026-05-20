NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in City gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der City-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,88 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,886 City-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 122,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 566,42 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 156,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von City belief sich zuletzt auf 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at