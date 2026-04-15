City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Investition
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das City-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das City-Papier investiert hätte, hätte er nun 125,235 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 948,65 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 14.04.2026 auf 127,35 USD belief. Damit wäre die Investition 59,49 Prozent mehr wert.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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