NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in City-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das City-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das City-Papier investiert hätte, hätte er nun 125,235 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 948,65 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 14.04.2026 auf 127,35 USD belief. Damit wäre die Investition 59,49 Prozent mehr wert.

Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at