City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance unter der Lupe
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit City-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das City-Papier bei 82,73 USD. Bei einem City-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,088 City-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 683,55 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 24.11.2026 auf 139,28 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,35 Prozent angewachsen.
City war somit zuletzt am Markt 1,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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