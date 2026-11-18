Bei einem frühen City-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem City-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des City-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,012 City-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,85 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 17.11.2026 auf 139,16 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,85 Prozent gesteigert.

Insgesamt war City zuletzt 1,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at