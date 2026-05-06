NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

City-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen City-Anteile letztlich bei 91,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, befänden sich nun 109,445 City-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 565,72 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 05.05.2026 auf 123,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,66 Prozent angezogen.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at