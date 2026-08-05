NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in City-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der City-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,305 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 145,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,20 USD wert. Mit einer Performance von +90,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at