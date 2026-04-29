NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in City-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die City-Aktie an diesem Tag 117,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,513 Anteile im Depot. Die gehaltenen City-Papiere wären am 28.04.2026 1 071,93 USD wert, da der Schlussstand 125,92 USD betrug. Damit wäre die Investition um 7,19 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at