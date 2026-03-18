City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Profitable City-Anlage?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,979 City-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 1 411,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,81 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 411,24 USD entspricht einer Performance von +41,12 Prozent.
City wurde am Markt mit 1,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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