NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,979 City-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 1 411,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,81 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 411,24 USD entspricht einer Performance von +41,12 Prozent.

City wurde am Markt mit 1,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at