NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: Über diese Dividende können sich City-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert City am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,32 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,30 Prozent. Alles in allem zahlt City 47,29 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,76 Prozent.

City-Aktie mit Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der City-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 121,40 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist die City-Aktie eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 2,54 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von City via NASDAQ 4,77 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 7,18 Prozent besser entwickelt als der City-Kurs.

Dividendenprognose von City

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,52 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,90 Prozent anziehen.

Basisdaten der City-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens City steht aktuell bei 1,816 Mrd. USD. City weist aktuell ein KGV von 13,35 auf. 2025 setzte City 399,310 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD.

Redaktion finanzen.at