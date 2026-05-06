NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cogent Communications-Investment gewesen.

Cogent Communications-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,818 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,18 Prozent.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 821,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at