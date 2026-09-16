Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Investment im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cogent Communications-Aktie an diesem Tag 35,85 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,894 Cogent Communications-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 9,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257,88 USD wert. Mit einer Performance von -74,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 476,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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