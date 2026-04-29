NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Cogent Communications eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Cogent Communications-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 258,398 Cogent Communications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 255,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at