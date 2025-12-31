Cogent Communications Holdings Aktie

Performance unter der Lupe 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cogent Communications-Aktien gewesen.

Am 31.12.2020 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Cogent Communications-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,703 Cogent Communications-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 365,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,86 USD belief. Damit wäre die Investition 63,49 Prozent weniger wert.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

