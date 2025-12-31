Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Performance unter der Lupe
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 31.12.2020 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Cogent Communications-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,703 Cogent Communications-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 365,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,86 USD belief. Damit wäre die Investition 63,49 Prozent weniger wert.
Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Incmehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25