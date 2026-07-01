NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cogent Communications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers betrug an diesem Tag 50,23 USD. Bei einem Cogent Communications-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 199,084 Cogent Communications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 13,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 763,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,37 Prozent verringert.

Cogent Communications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 657,50 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at