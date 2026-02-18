Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Investment im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet
Am 18.02.2023 wurden Cogent Communications-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,699 Cogent Communications-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 393,80 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 17.02.2026 auf 26,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,62 Prozent verringert.
Der Marktwert von Cogent Communications betrug jüngst 1,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cogent Communications Holdings Inc
|25,79
|-6,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.