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Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Performance unter der Lupe 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cogent Communications gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,421 Cogent Communications-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.03.2026 3 281,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,33 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 67,18 Prozent.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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