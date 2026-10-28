NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cogent Communications-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,751 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers auf 7,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 88,23 Prozent verkleinert.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 383,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at