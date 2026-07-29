Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Lukrative Cogent Communications-Anlage?
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cogent Communications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cogent Communications-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,134 Cogent Communications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 12,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,64 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 27,64 USD entspricht einer negativen Performance von 72,36 Prozent.
Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 611,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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