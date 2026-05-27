NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.05.2016 wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cogent Communications-Anteile an diesem Tag bei 39,86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,509 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 19,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,08 USD wert. Damit wäre die Investition um 49,92 Prozent gesunken.

Cogent Communications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 908,79 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at